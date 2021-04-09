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Ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak

Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolarına akademik kadro alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 13:45:00 -
İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla hazırladıkları evraklarını 23.04.2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311

Hukuk Fakültesi: (232) 4888145

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301

Tıp Fakültesi: (232) 4888311

Fax: (232) 2792626

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