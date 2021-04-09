İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak
Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolarına akademik kadro alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla hazırladıkları evraklarını 23.04.2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.
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