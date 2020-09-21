İzmir Doğalgaz'dan görme engellilere özel sözleşme

İZMİR (AA) - İzmir Doğalgaz, görme engelli aboneleri için Braille alfabesiyle hazırlanmış sözleşme uygulaması başlattı.

İzmir Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, yeni uygulamayla doğal gaz bağlantı anlaşması ve abonelik sözleşmesi imzalanması aşamalarında görme engellilerin yanlarında vekil bulundurma zorunluluğunun ortadan kalktığı belirtildi.

Görme engellilerin abone merkezlerine giderek bu hizmetten faydalanabileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında görme engelli vatandaşlarımızın yanı sıra ileri yaştaki abonelerimizin de faydalanabileceği Doğalgaz Acil Müdahale 187 merkezine ulaşımla ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İletişim teknolojilerinin imkanları kullanılarak engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırma gayreti içerisindeyiz. Bundan böyle görme engelli ya da az gören vatandaşlarımız abonelik ya da sözleşme işlemlerini hiçbir yardım almadan Braille alfabesiyle basılmış evrakları okuyarak çok daha kolay yapabilecekler. Öte yandan, bu uygulamaya ek olarak görme engelli vatandaşlarımıza Braille alfabesiyle basılmış özel fatura uygulamasını da devreye almak için çalışmaları başlattık."