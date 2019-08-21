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'İzmir' diye paylaştı, 'Kaliforniya' çıktı! CHP'li Tanal fena rezil oldu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal İzmir üzerinden provokasyon yapmaya çalışırken rezil oldu. Tanal'ın İzmir yangını diye paylaştığı videonun 2016 yılında Kaliforniya'da çıkan bir yangına ait olduğu öğrenildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
'İzmir' diye paylaştı, 'Kaliforniya' çıktı! CHP'li Tanal fena rezil oldu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın İzmir üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonu elinde patladı. Tanal, İzmir'de iki gün devam eden ve kontrol altına alınan İzmir'deki orman yangınına ilişkin paylaştığı bir video ile hükümeti suçlamaya çalıştı. Fakat Tanal'ın yalanı elinde patladı.

"İzmir' dedi 'Kaliforniya' çıktı

Tanal'ın Bakanlık, "THK uçaklarının yangına müdahalede görev almasını sağlamak için daha neyi bekliyor? Bu manzarayı izlerken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? THK'nın yangın söndürme uçakları hangarda bekletilirken #İzmiryanıyor." notuyla paylaştığı video İzmir'deki yangına değil 2016 yılındaki Kaliforniya'da çıkan yangına ait olduğu ortaya çıktı. 

Öte yandan, Tanal'ın bahsettiği 1970 model THK uçaklarının yalnız ikisi uçabilir durumdayken yangına ise toplam 20 helikopter ile müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen seneden bu yana 6 helikopteri filomuza ekledik. Ancak geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak daha fazla su alıyor ama yangını hedeflemesi çok daha zor. Helikopterler bölgede bulunan göletlerden su çekebiliyorlar. Ancak uçağın 2.2 km bir piste ihtiyacı var. Barajlarda bu büyüklüğü bulması mümkün değil. Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle Türkiye bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. THK'da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
  1. İzmir
  2. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

YORUM YAZ

  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 13 dk önce
    Aptal hayvanlar siz kiminle oynuyorsunuz kemalin beton kafalilar yer bunu hahaha Insan bu kadar salak olamaz Birde Buna cebimizden mas gidiyor bigazinda kalsin insallah
  • İlkokul beşte terk İlkokul beşte terk 29 dk önce
    İnsan ayık gezmezse İzmir kaliforniyada olur makadonyada. Allah ıslah etsin.
  • yazıYORUMyazıYORUM42 dk önce
    Yw bir değil iki değil, bu herif bunu hep yapıyor yani bunda rezil olmak gibi bir ahlaki kaygı yok. Çünkü adamın ahlakı yok edebi yok, bir devlete millete mensubiyeti vefası yok! O yüzden bu tipleri takip ederek vakit kaybetmeyin
  • Mevlüt Mevlüt 43 dk önce
    CHP nin allah belasını versin Ege yi parsellemişler chp belediyeler Ege’yi komple peşkeş çekmişler bizim halkımızın işine geliyor allah kursaklarında bıraksın
  • Fatih Fatih 44 dk önce
    Beter ol chpkk
  • Samet GüneySamet Güney46 dk önce
    pkk lılar kurtulsun diye her türlü çirkefliği yapıyosunuz.

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