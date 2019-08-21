'İzmir' diye paylaştı, 'Kaliforniya' çıktı! CHP'li Tanal fena rezil oldu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın İzmir üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonu elinde patladı. Tanal, İzmir'de iki gün devam eden ve kontrol altına alınan İzmir'deki orman yangınına ilişkin paylaştığı bir video ile hükümeti suçlamaya çalıştı. Fakat Tanal'ın yalanı elinde patladı.

"İzmir' dedi 'Kaliforniya' çıktı

Tanal'ın Bakanlık, "THK uçaklarının yangına müdahalede görev almasını sağlamak için daha neyi bekliyor? Bu manzarayı izlerken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? THK'nın yangın söndürme uçakları hangarda bekletilirken #İzmiryanıyor." notuyla paylaştığı video İzmir'deki yangına değil 2016 yılındaki Kaliforniya'da çıkan yangına ait olduğu ortaya çıktı.



Öte yandan, Tanal'ın bahsettiği 1970 model THK uçaklarının yalnız ikisi uçabilir durumdayken yangına ise toplam 20 helikopter ile müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen seneden bu yana 6 helikopteri filomuza ekledik. Ancak geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak daha fazla su alıyor ama yangını hedeflemesi çok daha zor. Helikopterler bölgede bulunan göletlerden su çekebiliyorlar. Ancak uçağın 2.2 km bir piste ihtiyacı var. Barajlarda bu büyüklüğü bulması mümkün değil. Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle Türkiye bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. THK'da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.