İzmir depremini 15 saat önce bildi! İstanbul için tarih verdi
Mustafa Kılıç isimli vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden tahmin etti. Kılıç, İzmir depremi sonrası İstanbul dahil bazı illerimize ise deprem uyarısında bulundu.
Twitter'da kendisini Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç isimli bir vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden bildi.
Şiddetini bilemedi
Depremi nokta atışıyla bilmesi dikkat çeken Kılıç, sadece depremin şiddetini tam olarak tahmin edemedi. Yaptığı paylaşımda tavanın 4,5 olacağını söylemişti.
Dün 11:30'da duyurdu
29 Ekim 11.30 sularında depremle ilgili paylaşım yapan Kılıç, "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir. Ama endişeye gerek yok tavan 4,5. Bugün deprem sayısı az. Enerji birikmiş olabilir." ifadelerini kullandı.
İstanbul'u uyardı
Kılıç, İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımda ise İstanbul dahil bazı illerimize 'haftaya deprem olabilir' uyarısında bulundu.