İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı arttı
İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıkarken, 147 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.
İzmir’de merkez üssü Seferihisar’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu.
Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz çalışmaları devam ediyor.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 95 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.