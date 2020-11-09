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Gündem İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda'nın babası isyan etti!
Gündem

İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda'nın babası isyan etti!

İzmir’deki depremin ardından tam 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından sağ olarak çıkarılan 3.5 yaşındaki Ayda bebeğin önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken çekilen görüntüleri gündem olmuştu. Baba gelen tepkilere isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:27:00 -
İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda'nın babası isyan etti!

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından tam 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından mucizevi bir şekilde kurtulan 3.5 yaşındaki Ayda bebek, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Annesini yıkıntılar arasında yitiren minik Ayda, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi’nden babasının kucağında çıktı.

Yalınayak bir şekilde babasının otomobiline kucağında taşıdığı Ayda’nın o anlarını gösteren fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yorumlara tepki

Baba ve kızının fotoğrafını birçok kişi, “Ambulansa bindirirken birbirini ezenler”, “Çok ağladım diyenler”, reklamcı köfteciler nerede” notuyla paylaştı.

Milliyet’e konuşan baba Uğur Gezgin ise taburcu edilme anını gösteren o fotoğraflara yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi:

‘Bırakın da acımızı yaşayalım’

“Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da. O gün o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda  da yanımdaydı.

Kapının önünde bizi bekliyorlardı. Hastaneden çıkıp arabaya yürüdüğümüz mesafede kısa bir mesafeydi.

Evet Ayda’nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim.

Kızım 5 gün enkaz altında kaldı. Günlerce banyo yapmadı. Eve getirip banyosunu yaptırdım, ayaklarını kremledim. Kızıma ilk defa bakmıyorum, bu çocuğu ben büyüttüm.”

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Yorumlar

sermet

klavye delikanlılarının, masa başında ahkam kesenlerin tek derdi var ve artık bu terör gibi bir tehdit haline geldi...
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Mustafa

Görüntü güzel değil. Baba olarak daha dikkatli olabilirdi. Yangından mal kaçırır gibi. Hoş değil.
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