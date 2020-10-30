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Gündem İzmir depremi yıkılan bina var mı? Seferihisar deprem son dakika!
Gündem

İzmir depremi yıkılan bina var mı? Seferihisar deprem son dakika!

Son dakika haberine göre, merkez üssü İzmir Seferihisar açıklarında 16.5 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Depremin 15 saniye sürdüğü söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:04:00 - 2020-10-30 15:37:19
İzmir depremi yıkılan bina var mı? Seferihisar deprem son dakika!

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6,5 olarak açıklandı. Depremde yıkılan binaların olup olmadığı, can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz açıklanmadı. Ancak binalarda hasar ihbarlarının geldiği söyleniyor.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi. İstanbul Valisi Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

İzmir depremi yıkılan bina var mı?

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

 

 

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