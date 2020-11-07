İzmir’de kimler kira yardımı alacak? | 30 Ekim Cuma 14.51’de merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem en çok Bayraklı ilçesini etkiledi. 17 bina yıkıldı 114 can yaşamını yitirdi. İzmir’de onlarca binada ise hasar oluştu. Hasarlı binalar boşaltıldı. Peki, evsiz kalan vatandaşlara kira yardımı yapılacak mı? İzmir kira yardımı başvuru

İzmir depremi ne kadar kira yardımı yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır." dedi.

Kurum, "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek. Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz" dedi.