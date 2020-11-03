Türkiye 30 Ekim Cuma günü saatler 14:51’e gösterdiğinde İzmir Seferihisar’da meydana gelen depremle sarsıldı. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem özellikle de Bayraklı ilçesinde yıkıma neden oldu. Seferihisar’da deprem sonrası küçük de olsa tsunami meydana geldi. Depremin ardından yıkılan binaların enkazındaki vatandaşları kurtarmak için ekipler canla başla çalışmaya başladı. Kahraman kurtarma ekipleri enkaza dönüşen yıkıkların altından çok sayıda vatandaşı sağ olarak çıkarmayı başardı.

İzmir depremi enkazdan kaç kişi sağ çıkarıldı?

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 102'ye yükseldiğini duyurdu. 143 yaralının tedavisi sürüyor. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 102 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1.026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi devam ediyor. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91.saatinde Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bir çocuğa ulaşıldı. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.