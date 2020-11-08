İzmir depremi son durum | 30 Ekim Cuma günü 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Meydana gelen deprem en çok İzmir’in Bayraklı ilçesini etkiledi. 17 bina yerle bir oldu, onlarca vatandaşımız enkazlarda kaldı. Peki, İzmir depreminde kaç kişi vefat etti?

İzmir depremi can kaybı sayısı | İzmir depreminde kaç kişi öldü?

Deprem gerçeği kendini acı bir şekilde hatırlattı. İzmir depreminde enkaz altında onlarca vatandaşımız çıkarıldı. Hastanede tedavi gören bir vatandaşımız daha yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.