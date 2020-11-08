  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir depremi can kaybı sayısı | İzmir depreminde kaç kişi öldü?
Gündem

İzmir depremi can kaybı sayısı | İzmir depreminde kaç kişi öldü?

30 Ekim İzmir depremi can kaybı | 30 Ekim 2020 saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’i vurdu. 14 bina yıkıldı onlarcasında hasar oluştu. Peki, İzmir’de kaç vatandaşımız yaşamını yetirdi? | İzmir depremi son durum | İzmir depreminde vefat edenlerin sayısı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:53:00 -
İzmir depremi can kaybı sayısı | İzmir depreminde kaç kişi öldü?

İzmir depremi son durum | 30 Ekim Cuma günü 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Meydana gelen deprem en çok İzmir’in Bayraklı ilçesini etkiledi. 17 bina yerle bir oldu, onlarca vatandaşımız enkazlarda kaldı. Peki, İzmir depreminde kaç kişi vefat etti?

İzmir depremi can kaybı sayısı | İzmir depreminde kaç kişi öldü?

Deprem gerçeği kendini acı bir şekilde hatırlattı. İzmir depreminde enkaz altında onlarca vatandaşımız çıkarıldı. Hastanede tedavi gören bir vatandaşımız daha yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? | DASK ne kadar?
Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? | DASK ne kadar?

Gündem

Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? | DASK ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'a tebrik! İlk mesajı atan lider bakın kim
Dünya

Joe Biden'a tebrik! İlk mesajı atan lider bakın kim

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak seçilen Joe Biden'a tüm dünya lideri kutlama mesajı yolladı. Biden'a ilk kutlama mesajı Kanada Başbakanı Just..
Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!
Dünya

Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!

Çeşitliliğe yer vermediği için yıllardır eleştirilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her ödül töreni sonrası “Oscar çok be..
Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi
Dünya

Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda Rusya'dan destek aldıklarını itiraf etti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay