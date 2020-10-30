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Gündem İzmir deprem toplanma yerleri
Gündem

İzmir deprem toplanma yerleri

İzmir deprem toplanma yerleri merak ediliyor. İzmir'de yaşanan son dakika depremin ardından vatandaşlar panik içerisinde. Evlerinden can havliyle çıkan vatandaşlar sokaklara çıktı. Uzmanlar "evlerinize girmeyin" uyarısında bulunurken vatandaşlar İzmir deprem toplanma alanlarını sorguluyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:43:00 -
İzmir deprem toplanma yerleri

İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçesi deprem toplanma yerleri merak ediliyor. İşte İzmir deprem toplanma yerleri...

İzmir deprem toplanma yerleri

Mekez üssü İzmir olan ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.

Merkez üsü İzmir olan ve İstanbul, Brsa, Manisa, Aydın, Antalya, Çanakkale gibi birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin 6.8 şiddetinde olduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem toplanma alanları, depremde nreye gidilecek, deprem toplanma yeri İzmir, İzmir deprem alanları, İzmir deprem yardımı gibi aramalar yapan vatandalarımız için tüm bilgileri hazırladık.

İZMİR DEPREM TOPLANMA YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 Fay hattı sorgulama

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

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