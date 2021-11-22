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Gündem İzmir deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Gündem

İzmir deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

İzmir deprem konutları ne zaman teslim | Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 22 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, İzmir deprem konutları bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 19:10:00 - 2021-11-22 19:11:59
İzmir deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İzmir deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Merakla beklenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de teslim edilecek olan deprem konutları hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Bu depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ilk anından itibaren hükümet olarak vatandaşlarımızın imdadına koştuk. İzmirli kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. Bunları 26 Kasım'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İzmir'de inşaa ettiğimiz konutları 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlarımıza takdim edeceğiz” dedi.

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