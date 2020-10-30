İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre en az altı kişi yaşamını yitirirken, 202 kişi de yaralandı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), yaşamını yitirenlerden birinin boğulma sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaklaşık 70 kişinin enkaz altından çıkartıldığını söyledi.

İzmir deprem kaç saniye sürdü?

İzmir’de saat 14.51’de yaşanan depremin yaklaşık olarak 32 saniye sürdüğü belirtildi. Depremin ardından İzmir’de 14 tane de artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak belirtildi.