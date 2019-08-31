İzmir Çeşme'deki kazada lüks araç bahçe duvarına saplandı Çeşme ilçesinin Çiftlik Mahallesi'nde, çevre yolunda süratten dolayı direksiyon hakimiyeti kaybolan lüks araç kazaya neden olurken, aracın sürat göstergesinin 220'de kilitli kalması dikkat çekti.

Bugün 18.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nin çevre yolunda meydana gelen olayda, çevre yolunda süratle giden giden bir lüks araç, direksiyon hakimiyeti kaybolunca, önce yoldan geçen bir araca, daha sonra da kaldırımda park halindeki araca çarptı. DUVARDA ASILI KALDI Park halindeki aracı, bir evin bahçe duvarını da yıkarak, evin bahçesine düşüren lüks araç, elektrik direğini de devirerek, bahçe duvarı üzerinde askıda kaldı. YARALI ARAÇ SÜRÜCÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ Araçlarda ağır hasar oluşurken, lüks araçta bulunan bir çocuk, hafif yaralanarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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