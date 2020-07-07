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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı 2 oyuncusunun sözleşmesini yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:41:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı 2 oyuncusunun sözleşmesini yeniledi

İZMİR (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, altyapıdan yetişen 2 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, İlayda Baktır ve Dilek Yılmaz'la yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Senar Dayat, kadrolarını altyapılarından gelen oyuncularla güçlendirdiklerini belirterek, "Her yıl kazanılan deneyimlerle oyuncularımızın gelişimi ve tecrübesi artıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce Kastamonu Belediyespor’dan Yasemin Güler'i transfer eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ece Sözmen, Sibel Kırcıoğlu, Zeynep Onur, Gizem Koca, Gizem Buse Dallı ve Emine Polat’ın sözleşmelerini birer yıl uzatmıştı.

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