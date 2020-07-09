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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Gökhan Örnek'le anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:02:01 -
İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Gökhan Örnek'le anlaştı

İZMİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncularından Gökhan Örnek ile sözleşme imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 2007-2008'de şampiyon olan ekipte yer alan Gökhan Örnek'in tekrar mavi-beyazlı takıma döndüğü belirtildi.

Kariyerinde birer lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki oyuncunun son olarak Beykoz Belediyespor'da forma giydiği hatırlatıldı.

İzmir'e döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydeden Gökhan Örnek, "Tek şampiyonluğu yaşadığım kulübümde, 2007-2008 ruhuyla yeniden mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

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