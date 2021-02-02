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Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ‘evden çıkmayın’ uyarısı
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ‘evden çıkmayın’ uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:45:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ‘evden çıkmayın’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için sağanak ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe artıran sağanak sonrası dereler taştı, caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikte bulunan çok sayıda araç ise sular altında kaldı.

Son dakika gelişmesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu.

Araçlar sular altında kaldı

Özellikle Mithatpaşa Caddesi ve Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan birçok araç sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Bazı araçlar çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bazı araç sürücüleri ise araçlarının içerisinde çaresizce bekledi.

Vatandaşlar otobüs durağına sığındı

Mithatpaşa Caddesi adeta göle dönerken, burada bulunan araçlar ise sular altında kaldı. Cadde üzerinde bulunan birçok binanın otopark girişlerini su basarken, yine cadde üzerinde yaya vaziyette olan vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarına sığınmakta buldu.

Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı

Özellikle Karabağlar ve Balçova ilçesinde bulunan bazı derelerin taştığı ve Karabağlar’da çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yönünde itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulduğu öğrenilirken, yine Bayraklı ilçesinde de birçok ev ve iş yerini su bastı.

Öte yandan, sağanak nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

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