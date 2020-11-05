İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaman çelişki!

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden sonra CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden birbiriyle çelişen açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre; CHP'li belediyenin resmi Twitter hesabı; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "belediyelerin yıkım ve denetim yapma yetkisi yoktur" iddiasını yalanlıyor.

Belediyenin yaptığı paylaşımda dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun; "Bir yandan bizim yaptığımız gibi yüzde 100 uzlaşıyla bir seferberlik başlatarak bir yandan ilçe belediyelerinin planlamalarıyla teşvik ederek vatandaşlarımızı ikna ederek hep birlikte bu problemi çözmek zorundayız. Sağlıksız koşullardan kurtulmanın tek yolu kentsel dönüşümdür" dediğine dikkat çekiliyor.

Kocaoğlu, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm konusunda yetkili olduğunu açıklamış!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Twitter'daki resmi hesabından 13 Haziran 2017'de paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm konusuna yetkili olduğuna ilişkin açıklamasına yer verildi ve Kocaoğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar buluşmalarında muhtarları ve aileleri ile eski ve yeni dönem meclis üyelerine yaptığı konuşma yer aldı.

Aziz Kocaoğlu'nun konuşması şöyle:

"Bu deprem sağlıklı koşullarda yaşamanın ve kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hem yerel yönetim, hem de merkezi yönetim kentsel dönüşümün zaruret olduğunun bilincinde.. Muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız kentsel dönüşümün hızlanması ve bir an önce tamamlanması için hep birlikte elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz. Bir yandan bizim yaptığımız gibi yüzde 100 uzlaşıyla bir seferberlik başlatarak bir yandan ilçe belediyelerinin planlamalarıyla teşvik ederek vatandaşlarımızı ikna ederek hep birlikte bu problemi çözmek zorundayız. Sağlıksız koşullardan kurtulmanın tek yolu kentsel dönüşümdür."

Tunç Soyer ne demişti?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise katıldığı bir televizyon programında, "Yapı deformasyonunda bize ihbar gelmediğinde böyle bir denetim yapma yetkimiz yok. Sadece incelemesini yapabiliyoruz. Yıkım yetkisini almak için gerekiyorsa yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Bu endişeyle, bu kaygıyla yaşanmaz" iddiasında bulunmuştu.