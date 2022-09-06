İzmir Bornova'da orman yangını!
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, 5 su tankeri, 6 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. (İLKHA)