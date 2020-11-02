İzmir Bayraklı seçim sonuçları ne? Bayraklı hangi partide?
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde İzmir Bayraklı sonuçlarını merak edenler için işte detaylar… İzmir Bayraklı'da yerel seçim Cumhur ittifakı adayı ile Millet ittifakı adayı arasında geçti. Bayraklı yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Bayraklı yerel seçim sonuçları nasıl sona erdi? Bayraklı yerel seçim sonuçları ne, hangi parti en fazla oy aldı? Bayraklı belediyesini hangi parti aldı?
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde İzmir Bayraklı sonuçlarını merak edenler için detaylar haberimizde. Oy Oranları hakkında bilgi sahibi olmak için kesinlikle göz atmanız gerekenler... Cumhur ittifakı adayı ile Millet ittifakı adayı arasında geçen yerel seçimleri Bayraklı’da kim kazandı. Bayraklı hangi partide? İşte detaylar…
Bayraklı Belediye Başkanı'nın belli olduğu yerel seçimlerde Bayraklı yerel seçim adayları şunlardı:
Vedat Kolukısa - SP
Ömer Kalem- BTP
Rahmi Rençber- TKP
Hasan Atilla Türköz - Vatan Partisi
Hacı İbrahim Kireşci- BBP
Serdar Sandal - CHP
Ali Aslan- AK Parti
Aydan Kocaman - DP
M. Ramazan Demir- Bağımsız
31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Bayraklı ilçesinin seçim sonuçları şu şekildedir;
Seçmen Sayısı : 236.339 Kullanılan Oy : 198.602
Açılan Sandık : 700 Katılım Oranı : %84,03
Geçerli Oy : 193.236 Geçersiz Oy : 5.366
CHP’nin adayı Serdar Sandal 106.485 oy alırken Ak Parti’nin adayı Ali Aslan 79.424 oy almıştır.
İzmir Bayraklı ilçesinde Belediye Başkanlığına %55,11’le CHP adayı Serdar Sandal seçilmiştir. Ak Parti adayı Ali Aslan ise %41.10 alırken Saadet Partisi 2.807 oy alarak %1.45’te kalmıştır.