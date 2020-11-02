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Gündem İzmir Bayraklı seçim sonuçları ne? Bayraklı hangi partide?
Gündem

İzmir Bayraklı seçim sonuçları ne? Bayraklı hangi partide?

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde İzmir Bayraklı sonuçlarını merak edenler için işte detaylar… İzmir Bayraklı'da yerel seçim Cumhur ittifakı adayı ile Millet ittifakı adayı arasında geçti. Bayraklı yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Bayraklı yerel seçim sonuçları nasıl sona erdi? Bayraklı yerel seçim sonuçları ne, hangi parti en fazla oy aldı? Bayraklı belediyesini hangi parti aldı?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 21:01:00 -
İzmir Bayraklı seçim sonuçları ne? Bayraklı hangi partide?

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde İzmir Bayraklı sonuçlarını merak edenler için detaylar haberimizde. Oy Oranları hakkında bilgi sahibi olmak için kesinlikle göz atmanız gerekenler... Cumhur ittifakı adayı ile Millet ittifakı adayı arasında geçen yerel seçimleri Bayraklı’da kim kazandı. Bayraklı hangi partide? İşte detaylar…

Bayraklı Belediye Başkanı'nın belli olduğu yerel seçimlerde Bayraklı yerel seçim adayları şunlardı:

Vedat Kolukısa - SP

Ömer Kalem- BTP

Rahmi Rençber- TKP

Hasan Atilla Türköz - Vatan Partisi

Hacı İbrahim Kireşci- BBP

Serdar Sandal - CHP

Ali Aslan- AK Parti

Aydan Kocaman - DP

M. Ramazan Demir- Bağımsız

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Bayraklı ilçesinin seçim sonuçları şu şekildedir;

Seçmen Sayısı : 236.339          Kullanılan Oy : 198.602

Açılan Sandık : 700                    Katılım Oranı : %84,03

Geçerli Oy : 193.236                 Geçersiz Oy : 5.366

CHP’nin adayı Serdar Sandal 106.485 oy alırken Ak Parti’nin adayı Ali Aslan 79.424 oy almıştır.

 

İzmir Bayraklı ilçesinde Belediye Başkanlığına %55,11’le CHP adayı Serdar Sandal seçilmiştir. Ak Parti adayı Ali Aslan ise %41.10 alırken Saadet Partisi 2.807 oy alarak %1.45’te kalmıştır.

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