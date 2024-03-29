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Yerel İzmir Basmane'deki meşhur çukur sonunda kapatıldı!
Yerel

İzmir Basmane'deki meşhur çukur sonunda kapatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 13:50:00 -
İzmir Basmane'deki meşhur çukur sonunda kapatıldı!

İzmir’in göbeğinde davalık olduğu için çürük diş gibi 40 yılı aşkın süredir atıl bir şekilde duran ve ‘Utanç Çukuru’ olarak da adlandırılan Basmane Çukuru arazisine nihayet bir çözüm bulundu. Hikayesi filmlere bile konu olacak kadar karmaşık olan Basmane Çukuru’nun zemini toprakla dolduruldu

İzmir’in göbeğinde davalık olduğu için çürük diş gibi 40 yılı aşkın süredir atıl bir şekilde duran ve ‘Utanç Çukuru’ olarak da adlandırılan Basmane Çukuru arazisine nihayet bir çözüm bulundu. Hikayesi filmlere bile konu olacak kadar karmaşık olan Basmane Çukuru’nun zemini toprakla dolduruldu

İzmir'de Kültürpark'ın karşısında ve kentin en işlek bölgesinde 20 yılı geçen kronik sorun haline gelen 'Basmane Çukuru'nun çözümü için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni bir gelişme meydana geldi. Yüzde 30 hissesi İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 70 hissesi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) olan 20 bin metrekarelik alanın temel kazıklarının zaman içerisinde yıprandığı, olası bir toprak kaymasına karşı çevresindeki yolun ve binaların zarar görmemesi için böyle bir karar alındığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın TMSF ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında çukurun ileride tekrar işlevsel hale getirilmek istenirse, temel ve kazıklama işleminin sil baştan yapılması gerektiği vurgulandı.

Meşhur Basmane Meydanı'nın hemen karşısında bulunan ve bu nedenle Basmane Çukuru olarak anılan arazi, kentin en işlek bölgesinde yer alıyor. Alan, 1980'li yılların sonuna kadar da otobüs garajı olarak hizmet verdi

BİR ZAMANLAR OTOBÜS GARAJIYDI

Kentte zaman zaman "utanç çukuru" olarak da anılan 20 bin metrekareyi aşkın büyüklüğündeki alan, 1980'li yılların sonuna kadar otobüs garajı olarak hizmet verdi. İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki arazi, şehirlerarası garajın taşınması, bölgede hareketliliğin ve ticaretin azalmasıyla yılan hikayesine dönüştü ve süreç böyle başladı. Halkapınar şehirlerarası otobüs garajının 1975 yılında hizmete açılması, alanda hizmet veren garajın Halkapınar'a taşınması sonrasında bu alan, ESHOT'un otobüs garajı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Şehirlerarası garajın şu anda faaliyette olduğu Bornova Işıkkent tarafına taşınması sonucu bölgede hareketin ve ticaretin azalması nedeniyle çöküntü alanına dönüşme süreci başlamıştı.

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