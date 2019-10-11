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İzmir Barosu'ndan şaşırtmayan çıkış: Son vermeye davet ediyoruz

Avukatlık mesleğini sorunlarından ziyade marjinal zihniyetteki yöneticilerin ideolojik tatminlerini gerçekleştirdikleri bir kurum haline dönen ve Akit hakkında açtığı davayla tepki çeken İzmir Barosu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak skandal bir açıklama yaptı.

11 Ekim 2019 Cuma 23:08
İzmir Barosu'ndan şaşırtmayan çıkış: Son vermeye davet ediyoruz

Tepki çeken çıkışlarıyla gündeme gelen İzmir Barosu, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na 'savaş' yakıştırması yaparak yetkililere tepki çeken bir çağrıda bulundu.

İzmir Barosu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Eşit, özgür ve demokratik bir yaşamın ancak ve ancak barış ortamında kurulabileceğini anımsatarak, şehitlerimize ve sivillere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyor, siyasi iktidarı daha fazla can kaybı yaşanmadan savaşa son vermeye çağırıyoruz" denildi.

İzmir Barosu’nun açıklamasında şöyle denildi:

“İzmir Barosu tarihi boyunca Barış’ı öncelemiş, savaşlara karşı çıkmıştır. Savaşa karşı çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğu düşüncesiyle, dün olduğu gibi bugün de diyoruz ki; ‘Savaş insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, yıkım, açlık, sefalet demektir. Savaş, insanlığın geçmişten bugüne biriktirdiği maddi ve manevi değerlerin tahrip edilmesi demektir. Kuzey Suriye harekatının ilk gününde yaşamlarını yitiren şehitlerimiz ve siviller, savaşın ölüm, acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyeceğini ortaya koymaktadır. Gelecek güzel günlerin yalnızca barışla mümkün olduğu ve yurttaşlarımızın barışı hak ettiği inancıyla; vatandaşlarımızın hayatın ‘Her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğunu’ bir kez daha tüm kamuoyunun dikkatine sunuyor, eşit, özgür ve demokratik bir yaşamın ancak ve ancak barış ortamında kurulabileceğini anımsatarak, şehitlerimize ve sivillere Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyor, siyasi iktidarı daha fazla can kaybı yaşanmadan savaşa son vermeye çağırıyoruz”

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 23:08
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. İzmir Barosu

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine6 dk önce
    FİLİSTİN,IRAK,ÇİN UYGUR ,SURİYE,TÜRKİYE de müslümanlar katledilirken ...binlercesi denizlerde boğulurken!!! KONU MÜSLÜMANLAR OLUNCA SAVAŞA HAYIR ! diyerek ... barış elçisi kesiliyorlar...yazık...bir faydalarıda yok memlekete..Zaten savaş değil OPERASYONDUR, Savaş devletlerle yapılır... teröristleri devlet gibi görmeyin
  • selim ustaselim usta9 dk önce
    cicimizdeki osmanliyi yikan zihniyet bunlar iste...bunlari kökünden kurutmak lazim
  • Devlet sevkiDevlet sevki10 dk önce
    Bu adamlar bu görüslerini baska ülkelerin ve insanlarinin sürdürdügü savaslar icin neden bildirmezler. Sanki dis ülkelerin basin ajandasi gibi konusup calisiyorlar. Kisacasi kendi ülkesine düsmanmis gibi konusuyorlar. Suriyedesekiz yildir savasanlara tek laf yok, oradaki savastan kacip gelenlere her gün hakaret var. Cok biliyorsaniz gidip siz o cok istediginiz barisi Sureyide tesis edin. Yoksa bos yere ahkam kesmeyin.
  • erkan dalkilicerkan dalkilic16 dk önce
    izmir barosu tabii c h p tisi kuyrugu daima beraberler
  • OvalıOvalı18 dk önce
    ne beklenir.burasi İzmir
  • Noah Noah 21 dk önce
    Köklerini ..........
  • mustafamustafa22 dk önce
    gayrı milli suya sabuna dokunmayan lafları etmeseydiniz daha iyiydi
  • emekli çavuşemekli çavuş22 dk önce
    DOĞUDA...YÜREĞİ....KAN...AĞLAYAN....ANALARI...UNUTMAYIN.....!!!!!!!!!DAĞA...KAÇIRILAN...ERGEN...KIZLARI....GENÇ...ERKEKLERİN....BAŞINA...NELER...GELİYOR.....BUNLARIDA....ARAŞTIRIN......DAĞDAN....KAÇIP....TÜRK...ASKERİNE...SIĞINAN....KIZLARIN....DERTLERİNİDE...DİNLEYİN....
  • hercaihercai25 dk önce
    Kapatin gitsin BU BAROYU, bunlar gercekten vatan haini, bunlara nasil izin verebiliyoruz anlayamiyorum! Bunlar hangi hakla devletin isine karisabiliyorlar? KIM BUNLAR, KIM?DUNYANIN HICBIR YERINDE BUNLARIN SESI CILMIYOR, AMA TURKIYE DE IVIR ZIVIR KONUSABILIYORLAR! Kendi islerini yapsinlar! Onu da yapamiyorlar!
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL25 dk önce
    Baroymuş! Ya böyle tipleri fırtına obüsüyle suriyeye fırlatıcaksın ki, orada neler oluyor görsünler !!!
  • MücahitMücahit30 dk önce
    Yazıklar olsun
  • NurNur31 dk önce
    Allah belanızı versin sizin

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