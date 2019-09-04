İzmir Barosundan kadınlara özel izin

İZMİR (AA) - İzmir Barosu Yönetim Kurulu, barodaki kadın çalışanlara, her ay belirledikleri bir gün için özel izin verme kararı aldı.

Barodan yapılan yazılı açıklamaya göre, baronun, kenti özgürlüklerin başkenti yapmak için çalıştığı, bunun da kadınları özgürleştirerek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi sağlanarak gerçekleşebileceği belirtildi.

Baroda çalışan kadınların haklarının da gözetildiği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İzmir Barosu olarak, baromuz bünyesinde çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) izni verilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Benzer kararların, kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını diliyoruz."







