İzmir Barosu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Dertleri kadına şiddet değil, sapkınlığa destek!

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İzmir Barosu tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin, Danıştay'a iptal davası açıldı. Danıştay'a yapılan başvurudan sonra, basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya katılan İzmir Barosu avukatları, 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz' yazılı pankartlar açtı.

'Cinsel yönelim sebebi ile ayrımcılık yapılamaz'

Avukatlar adına açıklama yapan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çağrışım Kayadelen, sözleşmenin hukuksuzca iptal edildiğini iddia ederek, eşcinsel sapkınlara şu sözlerle destek verdi:

"Buradan hükümet yetkililerine sesleniyoruz. Aylardır nefret söylemleri ile hedef tahtası haline getirip sözleşmeden çıkma bahanesi olarak kullandığınız LGBTİ yurttaşlarını, İstanbul Sözleşmesi olmasa da korumak zorundasınız. Bilmiyor olamazsınız ki İstanbul Sözleşmesi’nden çıksanız da; CEDAW Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi, Türk Ceza Kanunu, 6284 sayılı yasa, BM İnsan Hakları Sözleşmesi, BM Lanzorette Sözleşmesi, Anayasa'nın 10. maddesi, gereği de hiç kimseye cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılık yapılamaz ve şiddet uygulanamaz."

'Ayrımcılığa karşı LGBTİ bireylerin yanında olmaya devam edeceğiz'

"Ülkelerin kültürleri ve gelenekleri kadına yönelik şiddetin bahanesi olamaz. Yaşam hakkı tüm uluslararası sözleşmelerde yer alan en temel insan hakkıdır. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bütün kadın hakları dosyalarına bu gerekçelerle müdahil olmaya, kadınların kazanılmış haklarını çoğaltmaya, onları savunmaya kadına yönelik erkek şiddetine karşı kadınların, çocukların ve ayrımcılığa karşı LGBT+ bireylerin yanında olmaya, dayanışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz."