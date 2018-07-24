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İzmir-Aydın Otobanında kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İzmir-Aydın Otobanında meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2018 Salı 08:41
İzmir-Aydın Otobanında kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza İzmir-Aydın Otoban yolu üzerinde meydana geldi. İzmir Yönünden Selçuk İstikametine doğru ilerleyen Bayram Büyük yönetimindeki 48 AC 898 plakalı çekici araç, aynı yönde seyreden Mehmet Zengin'in kullandığı 35 NHE 52 plakalı Tır'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabilen çekici araç sürücüsü Bayram Büyük yaralandı. Çekici araçta bulunan Umut Kutlay kazadan ağır yaralı olarak kurtulurken, yine çekici araçta bulunan Barış Düzen ve Tır Şoförü Mehmet Zengin yara almadan kurtuldu. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:41
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