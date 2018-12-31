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İzmir adaylığından çekilen CHP'li başkandan flaş sözler!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekilen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a hem ilçeden hem de parti içerisinden 'geri dön' çağrısı yapıldı. Bayraklı, sözlerinin arkasında olduğunu açıklayarak "İhale mafyası beni istemiyor" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:41
İzmir adaylığından çekilen CHP'li başkandan flaş sözler!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıklayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a ilçe halkından destek geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıklayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ için belediye personeli ve ilçe halkının aralarında yer aldığı yüzlerce kişi belediye binası önünde toplanarak tezahüratta bulundu, Karabağ'ın ilçede başkan olarak çalışmalarını sürdürmesini istedi.

Makamından çıkarak vatandaşların yanına giden Karabağ, şunları söyledi:

"Benim Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık dosyasını vermeden önceki kararım, çok yakınımdaki arkadaşlar biliyor belediyeciliği bırakmaktı ve Büyükşehir Belediyesi için de dosya vermemekti. Arkadaşların ısrarıyla, zorlamasıyla dosyayı verdik. Bir de ilçeleri gezerek oralardaki tabloyu gördük. Ancak ilçe belediyeciliğinin bu sistem içinde yapılması çok zor."

"Kötü insan manzaralarıyla karşılaştım"

"Çalışanlara istediğini veremiyorsun, istediğin işleri yapamıyorsun, Büyükşehir Belediyesi yetkileri her şeyi kısıtlıyor ve paranın büyük bölümü oraya gidiyor. Dolayısıyla bu kalıp bana dar geldi. İkincisi insanlar içinde bu kadar bozulma olduğunu burada yaşadım. İnanılmaz kötü insan manzaralarıyla karşılaştım. Bu içeriden dışarıdan kendi partimizin içinden dışından da oldu."

"İhale mafyası beni istemiyor"

"İş, aş, ekmek paylaştığımız insanların tanınmaz halde kötü olmaları tamiri mümkün değil arkadaşlar. Tam bir dejenerasyon var bizim içimizde. Dolayısıyla bu süreç, kuruluşunu yaptığım belediyeden ilk başlardaki yorgunlukla beraber bugünlere kadar geldi. Hiç hoş şeyler yaşamıyor herkes. Yani bu iş çığırından çıktı. Dolayısıyla rantçılar beni, istemiyor. İhale mafyası beni istemiyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:41
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Bayraklı Belediyesi
  4. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ

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