İzmir açıklarındaki 103 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir'in Seferihisar, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılırken 62 göçmen de yakalandı.
İzmir'in Seferihisar, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılırken 62 göçmen de yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındığını belirtti.
Alınan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itildiği lastik botlardaki 41 düzensiz göçmeninin kurtarıldığı ifade edildi.
Yine Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botlarda 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (İLKHA)
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