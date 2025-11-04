  • İSTANBUL
Yerel İzmir açıklarında Sahil Güvenlik operasyonu! 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik operasyonu! 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir açıklarında Sahil Güvenlik operasyonu! 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen lastik botta, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir düzensiz göçmen grubuna yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

 

İHA TESPİT ETTİ, EKİPLER YAKALADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, operasyon, Urla açıklarında görevli olan Sahil Güvenlik insansız hava aracı (İHA) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesiyle başladı.

Hemen bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, hareketli lastik botu durdurdu. Botta yapılan incelemede 7'si çocuk olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı operasyon kapsamında, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı düşünülen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarma tarafından sorgulanmak üzere götürüldü.

 

