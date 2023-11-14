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Yerel İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 07:01:00 -
İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Kasım saat 15.35 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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