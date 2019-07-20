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İzmir 9 Eylül Üniversitesi besyo taban puanları 2019

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu 2019 taban puanları, başarı sıralaması 2019 YKS tercihlerinin başlayacağı şu günlerde merak edilmeye başlandı. ÖSYM YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri için şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları 2019 son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 250, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi besyo taban puanı 210 oldu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
İzmir 9 Eylül Üniversitesi besyo taban puanları 2019

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu 2019 taban puanları, başarı sıralaması 2019 YKS tercihlerinin başlayacağı şu günlerde merak edilmeye başlandı. ÖSYM YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri için şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları 2019 son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 250, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi besyo taban puanı 210 oldu.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi: 210.000

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
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