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Sosyal Medya İzleyenler kahkaha atıyor! Yaşlı çiftin seçim atışması viral oldu
Sosyal Medya

İzleyenler kahkaha atıyor! Yaşlı çiftin seçim atışması viral oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-01 15:38:00 -

Elazığ'da yaşayan yaşlı çiftin seçim atışması tebessüm ettirdi.

Türkiye, sabah saat 07.00’de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için tercihte bulundu. Elazığ’da hasta olan bazı vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurarak taleplerini iletti. Ekipler, hazırlıklarını yapıp talepte bulunan vatandaşları evlerinden ve hastaneden alarak oy kullanacakları okula götürdü. Bunlarda biri de Çaydaçıra Mahallesi'nde yaşayan Zeki Saatçı oldu. Ekipler, yaşlı adamı oy kullanmak için okula götürmek üzere iken, eşi, "Devlet senin ayaklarına oy kullanman için ekip gönderiyor, hangisine verirsen inşallah vermediğin kazanır" dedi.

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