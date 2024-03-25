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Spor İzleyenler çok şaşırıyor… 70 yıl önceki F1 sürücülerini soğutma sistemi
Spor

İzleyenler çok şaşırıyor… 70 yıl önceki F1 sürücülerini soğutma sistemi

Yeniakit Publisher
2024-03-25 16:15:00 -

Görüntülerde F1 aracının sürücüsü için özel kovayla su getirildiği ve pilotu serinletmek için suyun başından aşağı döküldüğü görülüyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun üçüncü etabı Avustralya Grand Prix’sini, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Apandisit ameliyatı olduktan sonra yarası açık halde karnındaki pansumanla yarışan Sainz’ın yarış galibiyeti büyük ses getirdi. Ayrıca 9 yarışlık galibiyet serisini devam ettiremeyen son şampiyon Max Verstappen yarış dışı kaldı. Yarışta Russell’ın kazası ve kırmızı bayrak çağrısı da yarışa damga vurdu.

Formula 1 gündemi bu denli yoğunken, sosyal medyada yayınlanan arşiv görüntüleri de F1 seyircisinin heyecanını diri tutuyor.

Yayınlanan son arşiv görüntüsü, 1950’lerde koşulan bir yarış sırasında çekildi… Görüntülerde F1 aracının sürücüsü için özel kovayla su getirildiği ve pilotu serinletmek için suyun başından aşağı döküldüğü görülüyor. Bu iş için özel görevli olması dikkat çekerken, “İşini ne kadar da ciddiye alıyor” yorumları yapıldı.

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