İzleyen dönüp bir daha izliyor! Sosyal medyanın fena diline düştüler

Serik ilçesinde Durmuş Enes Şahin (18) ve arkdaşı Birbey Mehmet Yılmaz (24), Arapların drift videolarından esinlenerek, trafiğe kapalı alan olan işyerlerinin önünde ATV ile drift yapmaya başladı. İki kafadardan Durmuş Enes, arkadaşı Yılmaz'ı arkasına bindirip drift atmaya başladı. Tek eliyle cep telefonunu, diğer eliyle de ATV’yi tutan Yılmaz, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Yılmaz, yere düşmesine rağmen elinden telefonu bırakmazken, ATV’yi süren Şahin ise kahkahalara boğuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler izleyenleri de gülme krizine soktu. “Geçmiş olsun diye arıyorlar, gülüyorlar” Eğlenmek için böyle bir girişimde bulunduklarını ancak hüsranla sonuçlandığını ifade eden Durmuş Enes Şahin, “Bir Arap videosunda gördüğümüz drifti uygulamak istiyorduk ama yapamadık. Video çekerek drift yapacaktık. Abim tutunamayınca yere düştü. Şoka uğradık resmen. Son zamanlarda en çok eğlendiğimiz konu bu oldu. Videoyu bazı arkadaşlarımıza göndermiştik, onlar da sosyal medyada paylaşmış. Patladı gitti. Telefonlarımız susmadı, bir yandan herkes geçmiş olsun diyordu bir yandan da gülüyordu” dedi.