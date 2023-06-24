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Sosyal Medya İzleyen dönüp bir daha izliyor! Sosyal medyanın fena diline düştüler
Sosyal Medya

İzleyen dönüp bir daha izliyor! Sosyal medyanın fena diline düştüler

Yeniakit Publisher
2023-06-24 18:14:00 - 2023-06-24 18:14:46

Antalya’da ATV ile işyerleri önünde drift atarken sosyal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen iki arkadaş, yaptıkları kazayla sosyal medyanın diline düştü. Tam drift atarken tek eliyle telefonu, diğer eliyle de ATV’ye tutan genç, bir an kendini yerde buldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, ATV'yi süren genç ile sosyal medya izleyicilerini gülme krizine soktu. Arkadaşının düşmesine rağmen telefonu bırakmadığını belirten Durmuş Enes Şahin, “Arap videosunda gördüğümüz dirifti yapacaktık ama arkadaşım kendini yerde buldu. Sosyal medyada paylaşılmış, video patladı gitti. Görenler geçmiş olsun diye arıyorlar ama gülüyorlar” dedi.

Serik ilçesinde Durmuş Enes Şahin (18) ve arkdaşı Birbey Mehmet Yılmaz (24), Arapların drift videolarından esinlenerek, trafiğe kapalı alan olan işyerlerinin önünde ATV ile drift yapmaya başladı. İki kafadardan Durmuş Enes, arkadaşı Yılmaz'ı arkasına bindirip drift atmaya başladı. Tek eliyle cep telefonunu, diğer eliyle de ATV’yi tutan Yılmaz, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Yılmaz, yere düşmesine rağmen elinden telefonu bırakmazken, ATV’yi süren Şahin ise kahkahalara boğuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler izleyenleri de gülme krizine soktu. “Geçmiş olsun diye arıyorlar, gülüyorlar” Eğlenmek için böyle bir girişimde bulunduklarını ancak hüsranla sonuçlandığını ifade eden Durmuş Enes Şahin, “Bir Arap videosunda gördüğümüz drifti uygulamak istiyorduk ama yapamadık. Video çekerek drift yapacaktık. Abim tutunamayınca yere düştü. Şoka uğradık resmen. Son zamanlarda en çok eğlendiğimiz konu bu oldu. Videoyu bazı arkadaşlarımıza göndermiştik, onlar da sosyal medyada paylaşmış. Patladı gitti. Telefonlarımız susmadı, bir yandan herkes geçmiş olsun diyordu bir yandan da gülüyordu” dedi.

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