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Sosyal Medya İzlenme rekoru kırdı! Kars'ta görüntülenen boz ayı ailesinin güldüren pozları
Sosyal Medya

İzlenme rekoru kırdı! Kars'ta görüntülenen boz ayı ailesinin güldüren pozları

Yeniakit Publisher
2023-05-26 16:57:00 - 2023-05-26 16:57:47

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenen boz ayı ailesinin görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Sarıkamış’ta boz anne ayı ile 3 yavrusu kameralara yansıdı.

Boz ayılarıyla ünlü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde neredeyse ayıların görülmediği bir gün yok denilebilir. Sarıkamış’ta Karaurgan Handere bölgesinde aracıyla seyahat eden vatandaş, yol kenarında boz ayı ailesiyle karşılaştı. Hemen cep telefonuyla boz ayı ailesini kaydeden vatandaşı fark eden anne ayı yavrularını alarak bölgeden uzaklaştı.

Ayıların o anları kaydedildi

Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, aracı gören anne ayı ve 3 yavrunun koşması, yavruların koşarken ayağa kalkarak araca bakması yer alıyor.

Anne ayı ve yavrularının belgesel tadındaki görüntüleri anbean kaydedilirken video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.


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