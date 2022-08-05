  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İzlanda'da yanardağ patladı
Dünya

İzlanda'da yanardağ patladı

Yerde meydana gelen çatlaklardan duman ve lav püskürdü. Volkanik hareketlilik kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 22:10:00 -
İzlanda'da yanardağ patladı

İzlanda'nın güneybatısı, volkanik hareketlenmeye sahne oldu.

Başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama yaşandı.

Püsküren lav ve duman kamerada

Açıklamayı, İzlanda Meteoroloji Birimi yaptı. Patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdü.

Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.

6 bin yıl sonra yaşanan olay

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.

Bu olay, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

Uçuş iptallerine yol açan patlama

AA'nın haberine göre, Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23