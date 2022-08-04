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Dünya İzlanda'da volkanik patlamanın etkileri sürüyor! Büyük bir lav akışı yaşandı
Dünya

İzlanda'da volkanik patlamanın etkileri sürüyor! Büyük bir lav akışı yaşandı

İzlanda’nın güney batısındaki Reykjanes yarım adasındaki Fagradalsfjall dağlarının yakınında dün gerçekleşen volkanik patlamanın etkileri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 19:46:00 -
İzlanda'da volkanik patlamanın etkileri sürüyor! Büyük bir lav akışı yaşandı

İzlanda’nın güney batısındaki Reykjanes yarım adasındaki Fagradalsfjall dağlarının yakınında dün gerçekleşen volkanik patlamanın etkileri devam ediyor.

Başkent Reykjavik’e 32 kilometre uzaklıktaki volkanik patlama sonucunda büyük bir lav akışı meydana geldi.

Volkanik hareketliliğin İzlanda'daki herhangi bir yerleşim alanını veya altyapıyı etkilemediği bildirildi.

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