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İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

İzlanda’da Keflavik Havalimanı’nda A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu’na uzatılan tuvalet fırçası, 2009 yılına dayanan 'Turks Head' skandalını yeniden gündeme getirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, Konya’dan İzlanda’ya hareket etti. Uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı’nda yaklaşık üç saat bekletilen kafilemiz, prosedürler bahane edilerek alıkoyuldu.

Emre Belözoğlu’nun konuyla ilgili olarak Keflavik Havalimanı’ndaki Türk basınına açıklamalarda bulunduğu esnada bir İzlandalı tarafından kendisine tuvalet fırçası uzatılması, dünya gündemine bomba gibi düştü.

“Turks Head” skandalı

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda’da maruz kaldığı muameleden dolayı Türkiye’den İzlanda’ya “uyarı niteliğinde nota” verilirken, Belözoğlu’na uzatılan tuvalet fırçası ise, 10 yıl öncesine dayanan “Turks Head” skandalını yeniden gün yüzüne çıkardı.

ABD’nin ev eşyası üreticilerinden Newell Rubbermaid şirketince 2009 yılında üretilen tuvalet fırçalarının “Turks Head” (Türk Kafası) etiketiyle satıldığı ortaya çıkmıştı. Şirket bünyesinde çalışan bir Türk vatandaşı tarafından fark edilmesi üzerine harekete geçen Türk-Amerikan Hukuki Savunma Fonu, olayın soruşturulmasını sağlamıştı.

Skandalın ortaya çıkışının ardından 20 Nisan 2009 tarihinde Newell Rubbermaid şirketinin Başkan Yardımcısı John K. Stipancich imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Dünya çapında çeşitliliği, kapsamlılığı ve hassaslığı yüceltmesiyle bilinen şirketimiz, bu konunun gündeme getirilmesinden memnuniyet duymuştur. Rubbermaid Ticari Ürünleri’nin, tuvalet temizliğiyle ilgili hiçbir ürününde Türk Kafası etiketine referans vermediğinin bilinmesini isteriz. Bu kapsamda hiçbir müşterimiz veya tedarikçimizin de böylesi bir terminolojiyi kullanmasını teşvik etmediğimizi ilan ederiz.

Satılmaya devam ediyor

Rubbermaid şirketi söz konusu ürünü “Rubbermaid 6320 Toilet Bowl Brush” etiketiyle satmaya devam ederken, uluslararası satış yapan birçok firma hâlen “Turks Head” etiketini kullanmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
  1. Turks Head
  2. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  3. A Milli Futbol Takımımız
  4. Konya
  5. İzlanda
  6. Emre Belözoğlu
  7. Rubbermaid 6320 Toilet Bowl Brush

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