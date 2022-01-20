İzlanda kışı İstanbul'a dayandı! Diz boyu kar yağacak
Meteoroloji'den sonra AKOM'dan da İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı geldi. Yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan İzlanda soğukları, hafta sonu pek çok ilçede şiddetli kar yağışı neden olacak. Yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.
İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.
Birçok ilçede etkili olacak
Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.
Gelecek hafta da etkili olacak
Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, yoğun olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Diz seviyesine kadar çıkacak
İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.