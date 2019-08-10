0553 313 94 23

İzinsiz kıyma çekimine denetim

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Kurban Bayramı döneminde kasap olmadığı halde kıyma çekilen yerlere yönelik denetimlerde bulunacaklarını belirterek, vatandaşlardan izinsiz kıyma çekimi yapanları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini istedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
İzinsiz kıyma çekimine denetim

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, kurban hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Ankara genelinde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kurban etlerinin uygun koşullarda muhafaza edilmesinin gıda güvenliği açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Korkmaz, kurban kesildikten sonra etlerin 5-6 saat süreyle 14-20 derece sıcaklıkta dinlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Korkmaz, kıyma yapılacak etlerin kesimden bir gün sonra kasaba getirilmesi gerektiğini belirterek, etlerin mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığından işletme kayıt belgesi almış, konusunda uzman, gıda güvenliği konusunda eğitim sahibi kasaplarda işlem görmesi gerektiğini anlattı.

İzinsiz kıyma çekimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Korkmaz, şöyle dedi:

"Kurban döneminde zaman zaman mesleği olmadığı halde kıyma çekimi yapanlara ilişkin ihbar ve şikayetler geliyor. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince bu tür yerlerde de denetimler yapacaktır. Vatandaşlarımız izinsiz kıyma çekimini gördüğü noktalarda 'Alo 174 Gıda Hattı'na bildirim yapabilirler."

Korkmaz, etlerin işlendikten sonra -18 derece 6 aya kadar muhafaza edilebileceğini söyledi.

"Kıymanızı 1 gün sonra çektirin"

Ankara Yenimahalle'de kasaplık yapan İbrahim Bozok da vatandaşlara etin hangi kısmından nasıl yararlanacakları konusunda bilgi verdiklerini belirtti.

Bozok, kendilerine gelen kurbanlık etleri incelediklerini, içinde kemik ve sinir varsa aldıklarını ve sonrasında kıyma olarak çektiklerini aktardı.

Etin sıcak olması durumunda kıyma haline getirilemediğini ifade eden Bozok, "Vatandaşı uyarıyorum, eti kesildiği gün çektirmeyin. Et dinlenmediği zaman kıyma, macun gibi, su gibi çıkıyor. Kıymanın bir özelliği kalmıyor. Bizim vatadaşlara tavsiyemiz kıymanızı bir gün sonra çektirin." dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    1. Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    2. MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen..
    3. Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik..
    4. "64 bin trafik ekibimiz sahalarda..
    5. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    6. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    7. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    8. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    9. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    10. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    11. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    12. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    13. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    14. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    15. Sahte paranın kurbanı olmayın
    16. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    17. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    18. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    19. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    20. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    21. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    22. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    23. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    24. Kurban Bayramı sofralarının..
    25. Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla..
    26. Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak
    27. Bitlis’te 3 bin 880 paket kaçak sigara..
    28. Hulusi Akar'dan KKTC resti: TSK'nın..
    29. Mersin Büyükşehir’den yangında evleri..
    30. Polisten kurban pazarında sahte para..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz