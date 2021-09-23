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Dünya İzetbegoviç: Türkiye bölgemizde bilgece bir siyaset yürütüyor
Dünya

İzetbegoviç: Türkiye bölgemizde bilgece bir siyaset yürütüyor

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye’nin Balkanlar’daki bölgesel sorunların çözümüne önemli katkı sağladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:41:00 -
İzetbegoviç: Türkiye bölgemizde bilgece bir siyaset yürütüyor

Türkiye’nin bölgede bilgece bir siyaset ve diplomasi yürüttüğünü belirten İzetbegoviç, şunları dile getirdi:

Medenietler arası yol kuruyor

“Erdoğan her zaman Bosna Hersek ve Boşnakların dostu. Türkiye’nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi, tüm bölge ülkeleri için birlikte çalışmak için güzel bir fırsat ve katkı oldu. Proje aynı zamanda Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki gerginliğin azalmasına ve ortak çıkarlarda buluşmamıza öncülük edecek.”

Sırbistan bize muhtaç

Bosnalı eski polis şefi Edin Vranja’nın savaş suçu gerekçesiyle Sırbistan sınırında gözaltına alınmasıyla gerilen ilişkilere de değinen İzetbegoviç, şunları kaydetti: “Sırbistan, Balkanlar’da iyi ilişkilere muhtaç. Sırbistan’a AB ile Bosna Hersek’teki dostlarıyla, İslam dünyasıyla ve Türkiye ile iyi ilişkiler lazım. Bu nedenle Sırbistan’ın şu anda yaptığı şeyden vazgeçeceğini ve her şeyin normale döneceğini düşünüyorum.”

Yeni yüksek temsilci

İzetbegoviç, yeni Yüksek Temsilci Christian Schmidt için değerlendirme yapmak erken olduğunu da vurgulayarak, “Çok değişik bir zamanda geldi. Her şeye rağmen Alman olan bu siyasetçiden vazgeçmeyen, kaybetmeyen ve Bosna Hersek’e yardımcı olacak bir politika bekliyorum” dedi.

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