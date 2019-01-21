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İZBAN işçilerinin merakla beklediği görüşmeler sonuçlandı

İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 23:14
İZBAN işçilerinin merakla beklediği görüşmeler sonuçlandı

İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı.

İzmir’de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN’da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından işçilerin geçen 10 Aralık'ta başlattığı grev, 9 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 ay süreyle ertelenmişti.

Ertelemenin ardından İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar yüzde 26 zam oranında anlaşma sağladı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 23:14
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