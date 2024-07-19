İzahı yok! 4 kişi feci şekilde ölmüştü: Aynı alt geçitte 7. kez TIR devrildi!

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir tır alt geçide çarparak devrildi. TIR sürücüsü yaralandı, yol trafiğe kapandı. Aynı alt geçitte daha önce bir TIR otomobilin üzerine devrilmiş 4 kişi yaşamını yitirmişti. Faciaya rağmen ağır tonajlı araçların aynı yola girmesine izin verilmesi büyük tepki çekti.

Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı.

Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Tır ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Tır ve dorsesi iki vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda tek yönlü kapatılan trafik, yeniden açıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, 11 Mart'ta aynı alt geçitte tır bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.

DAHA KAÇ KİŞİ ÖLMELİ?

Olayın ardından özellikle sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Ayrı yerde 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve devamlı aynı şekilde kazaların meydana gelmesine rağmen ağır tonajlı araçların bu yola girmesine izin verilmesine eleştiri yağdı.