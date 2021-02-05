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Teknoloji İYS nedir? İYS neden kullanılır?
Teknoloji

İYS nedir? İYS neden kullanılır?

İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir? İYS, tüm hizmet sağlayıcıların ticari elektronik iletilerini gönderdikleri ulusal veri tabanı sistemidir. İYS, sms ve e-posta gibi istenmeyen iletilere maruz kalmamak için devlet tarafından kurulan bir uygulamadır. Peki, İYS nedir? İYS neden kullanılır? Ne zaman kullanıma açılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 15:34:00 -
İYS nedir? İYS neden kullanılır?

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin geliştirdiği İYS uygulaması ile artık spam yani istenmeyen rahatsız edici sms ve e-postalardan kurtulabilirsiniz. Nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu haberimiz ilginizi çekecektir…

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir ve neden Kullanılır?

İYS tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir.
İYS aracılığı ile Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi mevcut onayları için ret haklarını kullanabilirler.
İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar ileti izinlerini artık tek noktadan kolayca kontrol edebilecek, diledikleri hizmet sağlayıcı ve marka için onay verip, ileti almak istemediklerini için ret hakkını kullanabilecekler.

İleti Yönetim Sistemi nasıl çalışır?

Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm şirketler, pazarlama, reklam ve kampanya, gibi ticari elektronik iletilerini müşterilerine gönderebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS’ ye yükler. Alıcılar ise bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanırlar. Tüm ticari elektronik ileti izinleri İYS de saklanır.
Alıcılar, hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir. Tüm bu işlemler iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılır.
Hizmet sağlayıcılar herhangi bir kanaldan ticari ileti göndermek istediklerinde, vatandaşların verdikleri izinler çeşitli yöntemlerle İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş vatandaşlara gönderim yapılabilir.

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