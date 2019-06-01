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İyot yetersizliği hastalıkları önlenebilir

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
İyot yetersizliği hastalıkları önlenebilir

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz 1 Haziran İyotlu Tuz Günü ve iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi, tuzun iyotlanması programı kapsamında yaptığı açıklamada önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.


Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz 1 Haziran İyotlu Tuz Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Çocukların, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturduklarını belirterek “Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, anne ve çocuk ölümlerine yol açabilen sağlık problemlerinin çözümüne ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıkları ve bu hastalıkların yol açtığı sağlık problemlerinin önlenmesidir. İyot eksikliği önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden birisidir ve kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen bir hastalıklar bütünüdür. İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır. Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr iyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece bir kaçıdır”dedi.



Tuzun iyotlanması


Önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Dr.Yavuzyılmaz “1994 yılından beri “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” yürütülmektedir. 2013/48 Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği son yayınlanan tebliğdir. Bu tebliğe göre sofra tuzu: Doğrudan son tüketiciye sunulan, ince öğütülmüş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya edilmemiş işlenmiş tuzu tanımlamaktadır. Sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunludur. Tuzlarla ilgili denetimler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce sürdürülmektedir. İyodun önemini topluma daha çarpıcı ve etkili yöntemlerle aktarmak, ilimizde iyotlu tuz kullanımını tüm topluma yaygınlaştırmak, toplum bilinci oluşturmak ve konuyu gündeme getirmek amacı ile Haziran ayının ilk haftasıİyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası olarak kutlanmaktadır. Yıl boyunca yürütülen çalışmalara bu hafta boyunca daha ağırlık verilerek çeşitli etkinliklerle halkımıza bilgilendirme ve farkındalık ile konunun önemi aktarılmaktadır”şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
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