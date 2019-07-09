İyilik Derneği bir hisse kurban bedelini 720 TL olarak açıkladı

İyilik Derneği 2019 yılı Kurban Bayramı’nda kurban hisse bedellerini açıkladı. Buna göre bir hisse kurban bedeli 720 TL olarak belirlendi.

Bağışçılarının kurbanlarını “İyilik İçin Varız” sloganıyla 3 kıtada 15 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İyilik Derneği,kurban bedellerini duyurdu.Yapılan açıklamaya göre dernek, bağışçılarının kurbanlarını yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen bölgelerde vekâletle kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Dernekten yapılan açıklamada bu yılki kurban organizasyonunun Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone, Suriye, Gazze, Lübnan, Yemen, Bangladeş ve Makedonya’da gerçekleşeceği belirtildi. Yine Türkiye’de de belirlenen bölgelerde kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.

1 hisse bedeli 720 TL

Derneğin 2019 Kurban Bayramı’nda kurban hisse bedelleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Afrika ülkeleri olan Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone için bir hisse bedeli 720 TL olarak açıklandı.

Suriye, Lübnan, Yemen, Bangladeş, Makedonya ve Türkiye için 1100 TL, Gazze de ise 1600 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Vekalet yoluyla kurbanlarını İyilik Derneği’ne bağışlamak isteyen hayırseverler, belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Açıklamada derneğin, dünyanın birçok ülkesindeki doğal afet, kıtlık, savaş, yoksulluk, susuzluk, eğitimsizlik gibi sorun ve krizlerin yaşandığı bölgelerde yardım faaliyetleri sürdürdüğü belirtilirken, her ülke ve bölgenin özel şartlarına göre projeler geliştirildiği ve çözüm odaklı uygulamalar gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca derneğin, 70’ten fazla şube ve temsilcilikleri aracılığı ile bağışçılarıyla ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğu da açıklamada yer aldı.

Kurban bağışları, İyilik Derneği Genel Merkezinden, şube ve temsilciliklerinden, internet üzerinden online olarak ya da derneğin 0212 534 68 25 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.