İyice zıvanadan çıktılar! Atatürk'ü sevmek ibadetmiş

Türk medyasında "yalan haber" denilince akla gelen ilk isim olan Rahmi Turan, "irticacı" yaftasını yapıştırdığı dindar insanlara saldırmayı sürdürüyor. Dünkü yazısında, Samsun'da geçtiğimiz günlerde Atatürk heykeline düzenlenen sadırının faillerinin uyuşturucudan ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu gerçeğini gizleyerek mütedeyyin kesime kin kusan Turan, aynı alçaklığı bugün de devam ettirdi. Yine "irtica"yı kılıf yapıp "İslam"a dil uzatan Turan, eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın “Atatürk'ü sevmek ibadettir” sözlerini hatırlatarak da nasıl çarpık bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koydu. İşte Sözcü gazetesindeki o skandal yazı:

"İrtica gericiliktir, yobazlıktır, alçaklıktır ve…

Laik Türkiye Cumhuriyeti için her zaman büyük bir tehlikedir!

Ülkemizde 1950'li yıllardan beri, devrimlere ve çağdaş düşüncelere zehir kusan gericilerin hedefi hep Atatürk olmuştur.

Çünkü Türkiye'de Atatürk ilkelerinin ve Laik Cumhuriyet devrimlerinin egemen olması, mürtecilerin (irtica yanlısı rezillerin) hareket alanını çok daraltmıştır.

Yobazlar bu nedenle Atatürk'ten nefret ediyor ve fırsat buldukça ona dil uzatıyor!

★★★

Atatürk'e ilk saldırılar 1950'li yıllarda “Ticanî Tarikatı” tarafından başlatılmıştır. Bu nedenle “Ticanî” adı halk arasında “Gerici, yobaz, irticacı” anlamında kullanılır.

O dönemde Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'dı… Ve Celâl Bayar “Atatürk'ü sevmek ibadettir” diyordu. (...)"