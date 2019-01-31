İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!

FETÖ’ye verdiği destekle tanınan eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan için haddini aşan sözler sarf etti. Rubin, "Erdoğan'ın Türkiye'deki geleceği parlak değil. Erdoğan, ofisinde mi ölecek, sürgün mü edilecek, tutuklanacak mı, idam mı edilecek?" ifadelerini kullandı.

Ak Partili Külünk'ten tepki

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, Michael Rubin'in skandal paylaşımlarına tepki gösterdi. Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yola kefeni ile çıkmış bir lideri hiçbir ucuz tehditiniz yıldıramadı/Yıldıramayacak. Bu millete boyunduruk zinciri vuramayacaksınız" dedi.