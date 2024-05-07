İyice şaşıran Abdulkadir Selvi, şimdi de o AK Partililere hakaret etti: Bunlar zırvalıyor

Son zamanlardaki çıkışlarıyla pek çok kesimden tepki çeken Abdulkadir Selvi, şimdi de “AK Parti adına konuşanların Erdoğan’a hakaret ettiklerini” ileri sürerek, bunların ‘zırvaladığı’ herzesini yumurtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmeden detaylar paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bazı AK Partililerin Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiklerini savundu.

Bazı AK Partililerin kendisine yönelik eleştirilerini hazmedemeyen Selvi, söz konusu isimlerin aslında Erdoğan’a hakaret ettiğini ileri sürdü. Selvi, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti adına konuştuklarını söyleyenler ise zırvalıyorlar. Erdoğan’ı anlamıyorlar. Hatta Erdoğan’a hakaret ediyorlar. Amerika’nın istekleri bitmez diyorlar. Bugün Kavala yarın Demirtaş diye konuşuyorlar. Sorarım size Erdoğan, Amerika’nın istekleri doğrultusunda hareket eden bir lider mi? Erdoğan gerektiğinde ABD’ye kafa tutan bir lider. Erdoğan’ı Amerika’nın sözüne göre hareket eden birisi olmakla itham ediyorlar.”

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