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Medya İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!
Medya

İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinde 85 yaşındaki Hüsnü Bayramoğlu'yla ilgili 1 yıl önceki fotoğrafı, her şeyin altında bir şey arayan Odatv'ye battı. İnsanlıktan utandıran kara propaganda bir haber yapan Odatv, 'Çok konuşuldu' dediği fotoğrafı ise bir kaç tane trol hesabın paylaştığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:14:00 -
İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!

 yeniakit.com.tr 

Odatv’nin insanlıktan utandıran bir habere imza attı.

Karanlık operasyonları nedeniyla kapatılan ancak isim değişikliğiyle sanal alemde zehir saçmaya devam eden Odatv, İslam'a olan düşmanlığını bu kez Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nu hedef alarak gösterdi.

1 yıl önceki fotoğrafı gündeme getirdi

Algı operasyonu için bir tane trol hesabı kaynak gösteren ve rahatsızlığını haber yapan Odatv, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu ile 1 yıl önce çekilen fotoğrafı konu alan kara propaganda bir habere imza attı.

Nezaketen şemsiye tutması rahatsız etti

İnsanlığını yitiren Odatv, Bakan Soylu'nun nezaketen 85 yaşındaki Bayramoğlu ile beraber çevresindekilere şemsiye tutmasını eleştirdi.

Mehmet Fırıncı için gözyaşı dökmesi zorlarına gitti

Vicdandan nasibi bulunmayan Odatv, Bakan Soylu'nun çocukluğundan itibaren Bediüzzaman'ın merhum talebesi Mehmet Fırıncı'yı tanıdığını belirterek taziye ziyaretinde gözyaşı dökmesini de kara propaganda yazısına ekledi.

'Çok konuşuldu' dedi, arkasından birkaç tane trol hesap çıktı

Yalanla algı yönetmeye çalışan Odatv'nin 'çok konuşuldu' dediği fotoğrafı, bir kaç tane trol hesabın paylaştığı ortaya çıktı.

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