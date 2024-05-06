İYİ Parti’yi şoke eden istifa!

İYİ Parti'de yaşanan olağanüstü kurultayın ardından partideki kan kaybı tüm hızıyla devam ediyor. İzmir İYİ Parti'de Bornova ve Gaziemir ilçe başkanları yönetimleri ile birlikte istifa etmişti. Bayraklı'da ise, ilçe başkanı hariç yönetimden 27 kişi partiden ayrıldığını açıklamıştı. 3 ilçede yaşanan krizin ardından da Ödemiş Belediye Başkan adayı Güven Kılıç da istifa etti.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

Genel Başkanlık görevine Müsavat Dervişoğlu'nun geldiği İYİ Parti'deki istifa dalgası bu kez kuruculara da sıçradı. "Sözün bittiği yerdeyim" diyen Partinin İzmirli Kurucular Kurulu Üyesi Yıldırım Ulupınar da istifasını açıkladı. Ulupınar, "Artık daha fazla söylenecek söz kalmadı. İYİ parti, benim için sözün bittiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir hal aldı. Bu nedenle Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum... Siyasetin uç noktalarına savrulmuş, yüzde 1-2'lik oy potansiyeline saplanıp kalmış partiler kervanına katılmak hedefimiz olamaz. Bizim, Türkiye'nin geleceğine yol verecek, çağdaş, demokrat, Atatürk'ün çizdiği hedeflerin üstüne çıkartacak, siyasetin tam da merkezinde, kalbinin attığı yerde siyaset yapacak, toplumun tamamını kucaklayacak ve heyecanlandıracak bir partiye ihtiyaç var. Bugüne kadar elimi de, gövdemi de bu uğurda taşın altına koymaktan çekinmedim. Bundan sonra da tüm gücümle insanımızın yüzünü güldürecek, onun aşını, işini geliştirecek, ekmeğini büyütecek, onurlu ve gururlu bir yaşam sürmesini sağlayacak her çabanın bir parçası olmaya devam edeceğim" dedi.